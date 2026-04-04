La palabra guatemalteca con la que estadounidense saluda a Arjona

Ricardo Arjona compartió cómo lo llama un estadounidense provocando risas entre los guatemaltecos.
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En sus historias el cantautor reveló que Lorenzo lo saluda como un guatemalteco más.
"Señores, estoy aquí con Lorenzo, el se llama Lorenzo, pero él me llama a mi de una manera, alguien le pasó el chisme de que los guatemaltecos nos saludamos de determinada forma, ¿cómo me saluda?", preguntó al empleado del estadio donde se presenta en Estados Unidos.
Pronto Lorenzo le contestó de la forma coloquial con la que los amigos se tratan en el país, provocando risas en Ricardo.
La estrella se presentó la gira "Lo que el seco no dijo" en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 2 y 3 de abril, su próximo evento es el 5 de abril.
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