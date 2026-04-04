Conductor provoca accidente en ruta al Pacífico e intenta darse a la fuga (video)

Una cámara del sector captó el momento del impacto.
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Un accidente de tránsito fue captado en el kilómetro 36.5 de Ruta al Pacífico, Palín, Escuintla.
Las imágenes muestran cómo un auto va sobre el carril derecho, cuando comienza a bajar la velocidad sin alertar con sus luces, por lo que el auto que viene detrás frena de manera repentina haciendo que un motorista impacte contra él.
Al ver lo que había provocado, el primer conductor intenta darse a la fuga, pero es alcanzado por el otro vehículo.
Mientras tanto, el motorista queda sobre el asfalto.
Mira aquí el video: