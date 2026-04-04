¡Iba sobrecargado! Menor de 3 años sufre asfixia dentro de bus extraurbano

Durante el trayecto, el pequeño empezó a convulsionar.
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Un niño de tres años fue atendido de emergencia por elementos de los Bomberos Voluntarios, luego de presentar convulsiones y signos de asfixia mientras viajaba junto a sus padres en un autobús, que estaba sobre cargado.
De acuerdo con Carlos Xec, socorrista de los Bomberos Voluntarios, el incidente ocurrió cuando la familia se trasladaba desde el municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, con destino a Quetzaltenango.
Durante el trayecto, el menor comenzó a presentar complicaciones de salud, lo que obligó a sus padres a descender de la unidad al llegar a Cantel para buscar ayuda inmediata.
Al lugar acudieron socorristas, quienes brindaron los primeros auxilios al pequeño y estabilizaron su condición antes de trasladarlo de urgencia hacia la emergencia del Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango.
Elementos de la Policía Nacional Civil también se hicieron presentes en el lugar; sin embargo, no se reportó la consignación del piloto del autobús, por lo que la unidad continuó su marcha.
Hasta el momento, se desconoce el estado actual de salud del menor, mientras autoridades recomiendan a los padres de familia estar atentos ante cualquier síntoma que pueda poner en riesgo la vida de los niños durante viajes prolongados.