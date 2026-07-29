Réplicas continuarán por tiempo indefinido tras fuerte temblor de 7.4

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550 réplicas se han registrado desde el pasado viernes 17 de julio.

Un fuerte sismo registrado la noche del lunes reactivó la secuencia de réplicas asociada al terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio a las 8:45 horas.

El movimiento se produjo a las 23:35 horas y alcanzó una magnitud de 6.2. Tuvo su epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 20.04 kilómetros.

Posteriormente se registraron otros dos sismos de magnitud 4.1, a las 2:25 y 3:16 horas del martes, ambos con origen en la misma zona.

El sismo de magnitud 6.2 registrado la noche del lunes reactivó la secuencia de réplicas asociada al temblor del 17 de julio. (Foto: archivo)

Según Rodolfo Alvarado, del área de Sismología del Insivumeh, esta actividad se mantiene dentro del comportamiento esperado y responde al proceso de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe, una de las principales fuentes de actividad sísmica en el país.

"El sismo del 17 de julio fue tan fuerte, que ya tiene dos réplicas con magnitud mayor a 6 grados. La actividad había mermado un poco, pero la noche del lunes, a diez días del movimiento principal, se registró una ligera reactivación con ese sismo de 6.2", explicó el experto.

Por tiempo indefinido

Alvarado indicó que las réplicas pueden continuar durante un lapso indefinido y recordó que, en ocasiones, antes de un sismo de gran magnitud ocurre un movimiento menor conocido como sismo precursor.

"Lo malo de esto es que no se puede determinar que se trata de un sismo precursor hasta después de que ha ocurrido el evento más fuerte", explicó.

El especialista reiteró que Guatemala registra actividad sísmica todos los días y que la mayoría de los eventos no son perceptibles para la población.

"Actualmente, la Red Sismológica Nacional cuenta con 80 sensores para monitorear el comportamiento del territorio", concluyó.