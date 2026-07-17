Terremoto de 7.4 sacude a Guatemala la mañana de este viernes

El epicentro del movimiento telúrico fue en el océano Pacífico.
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Un terremoto fue sensible en el territorio guatemalteco a las 08:48 horas de este viernes 17 de julio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este fuerte sismo tuvo una magnitud de 7.4.
El epicentro del mismo fue en el océano Pacífico, en las costas de México, pero debido a su magnitud fue sensible en gran parte del territorio guatemalteco.
La profundidad del mismo ocurrió a 18.43 kilómetros, según el Insivumeh.