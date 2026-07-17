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Terremoto de 7.4 sacude a Guatemala la mañana de este viernes

  • Por Geber Osorio
17 de julio de 2026, 08:57
Un fuerte sismo fue sensible en el territorio guatemalteco este viernes. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un fuerte sismo fue sensible en el territorio guatemalteco este viernes. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El epicentro del movimiento telúrico fue en el océano Pacífico.

OTRAS NOTICIAS: Temblor de 5.0 sorprende a los guatemaltecos esta mañana de viernes

Un terremoto fue sensible en el territorio guatemalteco a las 08:48 horas de este viernes 17 de julio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este fuerte sismo tuvo una magnitud de 7.4.

El epicentro del mismo fue en el océano Pacífico, en las costas de México, pero debido a su magnitud fue sensible en gran parte del territorio guatemalteco.

La profundidad del mismo ocurrió a 18.43 kilómetros, según el Insivumeh.

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