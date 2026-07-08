¡De intrusa! Rescatan a serpiente tras haber ingresado a una vivienda

Una familia se alarmó este miércoles 8 de julio luego de que una serpiente ingresara a su vivienda ubicada en el barrio San Pablo, municipio de Tamahú, departamento de Alta Verapaz.

Las personas dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales para que pudieran retirar al reptil que se encontraba sobre un gallinero dentro de la propiedad.

Los socorristas indicaron que se trataba de una serpiente ratonera de aproximadamente 1.35 metros de longitud.

El reptil es una serpiente ratonera que mide aproximadamente 1.35 metros. (Foto: Asonbomd)

Este animal fue rescatado de forma segura, sin que se reportaran personas heridas dentro de la vivienda.

Posteriormente, la serpiente fue liberada en una reserva natural, "contribuyendo a la protección de la fauna silvestre y a la seguridad de la población", agregó el cuerpo de bomberos.

Los socorristas liberaron a la serpiente rescatada en una reserva natural. (Foto: Asonbomd)