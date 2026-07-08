Caso Corrupción Semilla: revocan arresto domiciliario a Eduardo Masaya

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El abogado Eduardo Masaya podrá movilizarse por todo el territorio nacional por razones de su profesión y salir del país.

Por cuestiones relacionadas a su profesión como abogado y notario, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, le revocó el arresto domiciliario a Eduardo Masaya, quien enfrenta cargos por el delito de falsedad ideológica en el caso conocido como "Corrupción Semilla".

Durante la audiencia de revisión de medidas, la juzgadora presidente de dicha Tribunal, argumentó las razones por las que Masaya solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas que mantenía y que le permitían llevar su proceso fuera de prisión.

Con la revocatoria del arresto domiciliar que mantenía para desplazarse en el departamento de Guatemala, Masaya podrá movilizarse dentro del territorio nacional.

Además, también será beneficiado con el retiro del arraigo, por lo que podrá viajar fuera del país, para cumplir con sus funciones como miembro de la Junta Directica del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

Esto debido a que, en la solicitud planteada ante el Tribunal presentó varias cartas de invitación para asistir a compromisos al cargo que desempeña en dicha entidad gremial.

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal revocó el arresto domiciliario al abogado Eduardo Masaya, acusado del delito de falsedad ideológica en el caso "Corrupción Semilla". (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/LEBEEdJNdm — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 8, 2026

Sobre el caso

Masaya fue ligado a proceso penal por su presunta participación en el caso conocido como "Corrupción Semilla", en el que se sindicó por el delito de falsedad ideológica.

Según la acusación del Ministerio Público (MP), en el 2022 firmó un acta en su calidad de secretario de Movimiento Semilla que estaría vinculada a la supuesta validación del firmas falsas durante el proceso de constitución del partido.

Con esta nueva resolución, Masaya podrá desplazarse, por motivos de su profesión en todo el territorio nacional, y por el cargo que desempeña en el Cang, podrá salir fuera del país.