¡Se quedó sin moto! Más de Q2 mil en multas y una más por conducir en la banqueta

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La PMT consignó una motocicleta por impago de multas y la trasladaron a un depósito municipal mientras el propietario debe solventar su situación legal.

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Durante la mañana de este miércoles 6 de julio, la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala reportó la consignación de una motocicleta en la zona 18.

Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito detuvieron la marcha de un conductor que circulaba sobre una banqueta en la 13 avenida y 0 calle, de la zona mencionada.

Le impusieron una multa de Q500 por conducir en un área indebida. Pero, al constantar en el historial, se percataron que el conductor sumaba multas, por diversos motivos, que no ha solventado.

Al realizar la identificación del conductor y solicitar la documentación de la motocicleta, se determinó que el vehículo contaba con 9 sanciones impuestas, las cuales no habían sido pagadas y que adicional, sumaba la sanción de circular sobre la banqueta.

Motocicleta retenida en 13.ª avenida y 0 calle, zona 18, durante un operativo en atención a denuncias ciudadanas por circulación sobre la banqueta. La unidad registra sanciones pendientes, por lo que fue notificada y trasladada al Depósito Municipal conforme al procedimiento… pic.twitter.com/Ps6dESGVqD — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 8, 2026

Es decir, que el piloto debe Q2,844.94 en remisiones y, más la suma de la nueva, debe cancelar Q3,344.94. Según indicó la autoridad de tránsito, se le notificó al conductor y se procedió a trasladar el vehículo al Depósito Municipal conforme al procedimiento correspondiente.

Motocicletas en las banquetas

Durante los últimos meses, la PMT de la Ciudad de Guatemala ha reforzado la sanción contra motocicletas que utilizan las banquetas y áreas destinadas a los peatones para transitar. Los pilotos realizan estas maniobras indebidas para evitar el denso tráfico.

La multa por circular en las banquetas es de Q500. Las autoridades han realizado operativos llamados "Banqueta Segura", con el objetivo de reducir esta práctica que pone en peligro a los peatones.