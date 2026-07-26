Ryan Gosling será el nuevo "Ghost Rider" (video)

El estreno de la primer pelicula de Gosling en el Marvel Cinematic Universe (MCU) esta prevista para el 2028.
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Marvel Studios reveló la gran sorpresa durante la San Diego Comic-Con 2026, el pasado 25 de julio.
En el panel presentó nuevos proyectos cinematográficos y reveló que el actor a cargo de dar vida al emblemático Ghost Rider (Johnny Blaze) será el actor Ryan Gosling.
Gosling tendrá su debut en el UCM interpretando al espíritu de la venganza, un personaje que incorporará una dimensión de misticismo y elementos sobrenaturales de la franquicia.
El anuncio se realizó en medio de un escenario completamente oscuro, donde la aparición de Ryan Gosling sorprendió al público. El actor desató la emoción de sus fanáticos ante la confirmación de su llegada como Ghost Rider.
La esperada película llegará a los cines en 2028 bajo la dirección de Shawn Levy, reconocido por sus exitosas producciones como Deadpool & Wolverine, Free Guy, Una noche en el museo y Real Steel.