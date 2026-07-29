¿Qué se sabe de la invasión a la vivienda de Karely Ruiz?

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Karely Ruiz fue víctima de un intento de secuestro y robo en su vivienda en Nuevo León, México, las autoridades dieron los primeros detalles de lo ocurrido.

Los medios mexicanos informaron a primera hora de la mañana del 29 de julio de 2026 que la generadora de contenido habría sufrido un intento de secuestro.

Se desconoce cómo se encuentra Karely. Foto: Redes Sociales.

¿Qué se sabe del hecho de violencia contra Karely Ruiz?

Según los agentes y personal de investigación, el hecho ocurrió en una vivienda en la colonia Las Puentes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El reporte a la policía fue recibido a las 3:45 a. m.

Según explican siete hombres armados y encapuchados irrumpieron a la casa, llevándose aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería valuada en 200 mil pesos y diversos aparatos electrónicos.

La pareja de Karely habría sido golpeada. Foto: Oficial.

Uno de los agresores golpeó en la cabeza a un hombre que se encontraba en la vivienda, mientras le exigía información sobre la ubicación de dinero. Los vecinos escucharon ruidos y llamaron a las autoridades, en ese momento los hombres huyeron, la pareja y la hija del afectado no sufrieron agresiones físicas.

Según otros informes los agresores trataron de privar de la libertad a la influencer pero esto no se ha confirmado por la policía.

¿Cómo ingresaron a la vivienda de Karely Ruiz los intrusos?

Los hombres habrían subido por una cornisa, ingresando por un ventanal. Karely no ha hablado al respecto.