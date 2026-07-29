¿Qué se sabe de la invasión a la vivienda de Karely Ruiz?

Karely Ruiz fue víctima de un intento de secuestro y robo en su vivienda en Nuevo León, México, las autoridades dieron los primeros detalles de lo ocurrido.
En contexto: Intentan secuestrar a Karely Ruiz, así se encuentra
Los medios mexicanos informaron a primera hora de la mañana del 29 de julio de 2026 que la generadora de contenido habría sufrido un intento de secuestro.
¿Qué se sabe del hecho de violencia contra Karely Ruiz?
Según los agentes y personal de investigación, el hecho ocurrió en una vivienda en la colonia Las Puentes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El reporte a la policía fue recibido a las 3:45 a. m.
Según explican siete hombres armados y encapuchados irrumpieron a la casa, llevándose aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería valuada en 200 mil pesos y diversos aparatos electrónicos.
Uno de los agresores golpeó en la cabeza a un hombre que se encontraba en la vivienda, mientras le exigía información sobre la ubicación de dinero. Los vecinos escucharon ruidos y llamaron a las autoridades, en ese momento los hombres huyeron, la pareja y la hija del afectado no sufrieron agresiones físicas.
Según otros informes los agresores trataron de privar de la libertad a la influencer pero esto no se ha confirmado por la policía.
¿Cómo ingresaron a la vivienda de Karely Ruiz los intrusos?
Los hombres habrían subido por una cornisa, ingresando por un ventanal. Karely no ha hablado al respecto.