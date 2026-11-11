San Bartolo: El balneario rodeado de bosque nuboso que te encantará

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Descubre las aguas termales de San Bartolo, el paraíso natural en Totonicapán ideal para el relax. Este balneario municipal ofrece piscinas naturales de agua tibia, rodeadas de bosque y río.

Entre árboles, el sonido de un río y el clima fresco del altiplano se encuentran las aguas termales de San Bartolo, un destino natural ubicado en el municipio de San Bartolo, Totonicapán.

Este balneario, administrado por la municipalidad, recibe a visitantes que buscan relajarse y disfrutar de un entorno rodeado de bosque nuboso.

El lugar ofrece diversión para chicos y grandes. (Foto: RRSS)

Su principal atractivo son las piscinas naturales, abastecidas con agua que proviene de las montañas. Al estar ubicadas a la orilla de un río y entre árboles de gran tamaño, ofrecen una experiencia diferente a la de otros centros recreativos del occidente del país.

El balneario cuenta con espacios para grupos pequeños. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Ubicación y datos

Dirección: Municipio de San Bartolo, departamento de Totonicapán.

Horario: Lunes a domingo, de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

Precio de ingreso: Q5 por persona. Los niños menores de un año ingresan gratis.

Administración: Municipalidad de San Bartolo Totonicapán.

Servicios: Piscinas naturales, piscinas privadas, vestidores, baños, parqueo y venta de comida local.

Restricciones: Es obligatorio utilizar traje de baño. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni mascotas.

El sitio está ubicado en medio del bosque nuboso y cerca de un río en San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán. (Foto: Cortesía)

¿Qué hacer en las aguas termales?

La principal actividad es disfrutar de las piscinas naturales, que reciben agua procedente de los nacimientos de montaña. Durante las primeras horas del día, el agua se percibe tibia, una característica que permite aprovechar el baño incluso cuando las temperaturas del ambiente son bajas.

El balneario dispone de espacios para grupos pequeños y piscinas privadas para quienes prefieren compartir en un ambiente más reservado con familiares o amigos.

Las paredes del centro turístico tienen pinturas realizadas por artistas locales. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Un entorno rodeado de bosque y río

Más allá de las piscinas, el lugar ofrece un paisaje natural donde destacan los árboles altos, la vegetación y el río que atraviesa el sector.

Los visitantes pueden recorrer los senderos que pasan entre el bosque, descansar en las áreas habilitadas y disfrutar del sonido del agua. También hay sillas y espacios para sentarse después de nadar o simplemente contemplar el entorno.

Los baños termales están ubicados en medio del bosque nuboso y cerca de un río en San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán. (Foto: Cortesía RRSS)

Servicios para disfrutar en familia

El balneario cuenta con vestidores, baños y parqueo para facilitar la visita. Además, en el lugar se encuentra venta de comida local, una opción para quienes desean permanecer varias horas sin salir del complejo.

Reglas y recomendaciones

Para ingresar a las piscinas es obligatorio utilizar traje de baño. También se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas y mascotas.

Se recomienda llevar toalla, ropa para cambiarse, sandalias y una bolsa para guardar las prendas mojadas. Asimismo, es importante depositar la basura en los lugares correspondientes y respetar las indicaciones del personal para contribuir a la conservación del área natural.

¿Por qué visitar las aguas termales de San Bartolo?

Este balneario representa una alternativa accesible para disfrutar de piscinas naturales y paisajes boscosos en Totonicapán. Su combinación de agua tibia, río, senderos y servicios básicos lo convierte en una opción para una salida familiar o un día de descanso en el altiplano occidental.

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