Presidente Arévalo sanciona ley para implementar el Metroriel

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Este miércoles fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 24-2026, Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana.

EN CONTEXTO: Congreso aprueba ley para impulsar el Metroriel en Guatemala

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionó el Decreto 24-2026, Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana, el cual fue publicado este miércoles 11 de noviembre en el Diario Oficial.

La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen especial, excepcional y temporal en todas las etapas del ciclo del proyecto desde la planificación inicial hasta la puesta en marcha y entrega del sistema de transporte ferroviario, en la que se instruye a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para que realice las acciones y procesos necesarios.

Por lo tanto, Fegua será la entidad encargada de coordinar las distintas etapas del proyecto, desde la planificación y diseño hasta la construcción, instalación de sistemas, pruebas y puesta en funcionamiento.

Para ello, deberá trabajar con el Ministerio de Finanzas, Segeplan, municipalidades y otras instituciones públicas para desarrollar el proyecto ferroviario.

Durante décadas, Guatemala esperó por un sistema de movilidad moderno e interconectado. Hoy, esa historia comienza a cambiar. https://t.co/IG9upHYOLj — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 11, 2026

Consorcio internacional

La normativa también permite que Fegua contrate una firma o consorcio internacional especializado para integrar la Oficina de Gestión Técnica del Proyecto que brindará asistencia en ingeniería, planificación, contrataciones, gestión de contratos y ejecución.

Sobre los presupuestos, Fegua deberá contar con disponibilidad de recursos antes de suscribir contratos y tendrá que incluir cada año en su anteproyecto de presupuesto los fondos necesarios para avanzar en el proyecto.

Arévalo publicó por medio de sus redes sociales un video del momento en que firmó la "ley que dará vida al Metroriel", la cual fue aprobada de urgencia nacional por el Congreso de la República el pasado 27 de octubre.