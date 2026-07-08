Secuestro de odontólogo: MP no tiene carpeta judicial del sexto capturado

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Para el próximo 15 de julio fue aplazada la audiencia de primera declaración del sexto capturado en el caso del secuestro del odontólogo Julio Martínez.

Tras su captura este miércoles 8 de julio, y solicitud del Ministerio Público (MP), la audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar Crespo, de 20 años de edad, sexto capturado en el caso del secuestro del odontólogo Julio Martínez, fue aplazada por el juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

Esto debido a que el Ministerio Público (MP), aseguró carecer de la carpeta ministerial para la imputación de los hechos ni copia de los medios de investigación para proporcionarlos a la defensa técnica, por lo que solicitó la suspensión de dicha diligencia.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, aplazó para el 15 de julio la audiencia de primera declaración del sexto capturado en el caso del secuestro del odontólogo Julio Martínez, pues el MP argumento carecer de la carpeta ministerial. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/6yQbnM8bvl — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 8, 2026

Desarrollo de la audiencia

Durante el desarrollo de la diligencia de este día, el juzgador le concedió la palabra al MP, quien argumentó las razones por la que fue aprehendido Alcázar Crespo.

De esta cuenta, el ente investigador indició que captura de Alcázar Crespo se efectuó alrededor de las 7:02 horas, en el interior de un inmueble ubicado en el condominio Villa Verde 2, casa 10D, en el kilómetro 20.5 ruta al municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.

Dijo que la aprehensión del sindicado la realizaron elementos de departamento antisecuestro de la Policía Nacional Civil (PNC), que hicieron efectiva una orden de captura en su contra.

Según la argumentación del MP, la orden de detención fue girada por el Juzgado de Mayor Riesgo B, por el delito de plagio o secuestro.

Sobre el caso

El odontólogo fue secuestrado el 28 de mayo de 2025, cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, La Fiscalía contra el Delito de Secuestro del MP, realizó allanamientos en varias propiedades y reportó la captura de cinco personas.

Las investigaciones determinaron que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la estructura y quien vigiló durante varios días a Martínez.

Durante la presentación de la investigación, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reprodujo varias intercepciones telefónicas en donde, aparentemente, se escucha la voz de Quiñónez Corado, por lo que la vincula a este hecho.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñónez Corado, quien continúa prófuga, son: Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González. Este último es considerado como el negociador.

De esta cuenta, es de señalar que con fecha 28 de mayo, el juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió enviar a juicio a los cinco sindicados antes mencionados, por los delitos de plagio o secuestro.