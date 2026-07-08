Denuncias contra Walter Mazariegos: PGN espera al MP para actuar

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Institución señala que hasta el momento ninguna de las investigaciones ha sido resuelta por el MP.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que está a la espera del momento procesal oportuno para intervenir en defensa de los intereses del Estado dentro de las denuncias relacionadas con Walter Mazariegos y su toma de posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La postura de la institución quedó consignada en un oficio fechado el 7 de julio de 2026, mediante el cual respondió a una solicitud de información presentada por al diputado Orlando Blanco de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

El documento responde a un oficio enviado el 2 de julio último, en el que Blanco requirió copia de los oficios enviados a distintas instituciones como seguimiento a las denuncias presentadas contra Mazariegos.

En la respuesta, la PGN señala que la Abogacía Penal de la institución procedió a apersonarse en las carpetas ministeriales correspondientes a cada una de las denuncias relacionadas con el caso.

No obstante, indica que hasta la fecha ninguna de esas investigaciones ha sido resuelta por el Ministerio Público (MP).

La Procuraduría General de la Nación #PGN se encuentra a la espera de la judicialización de las denuncias relacionadas con Walter Mazariegos y su toma de posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala #Usac. pic.twitter.com/3txIGaFpAB — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 8, 2026

La única excepción corresponde al expediente MPE01-2026-23258, sobre el cual la institución informó que recibió comunicación telefónica indicando que la documentación respectiva sería entregada al día siguiente.

La Procuraduría también precisó que de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 del Código Procesal Penal, la investigación penal corresponde exclusivamente al MP.

Por esa razón, sostiene que las denuncias aún no han sido judicializadas, por lo que considera que una intervención procesal de la PGN en este momento "sería prematura".

Asimismo, informó que solicitó al ente investigador establecer si la Usac ya remitió la información requerida mediante un oficio fechado el 6 de febrero de 2026, con el propósito de obtener copia de esos documentos.

Sin embargo, la institución explicó que dicho requerimiento no pudo ser recibido debido a que el expediente fue trasladado a otra fiscalía, por lo que el trámite deberá diligenciarse nuevamente.

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Momento oportuno

En la parte final del oficio, la Procuraduría fija su posición respecto al seguimiento del caso. "Esta representación se encuentra a la espera del momento procesal oportuno para intervenir en la defensa de los intereses del Estado y solicitar a las instituciones relacionadas los informes respectivos, así como para promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta administración de justicia", señala el documento.

La institución fundamenta esa actuación en los artículos 117 del Código Procesal Penal, 112 del Código Penal y los artículos 12, literal m), y 45 del Decreto 07-2026 del Congreso de la República.

El pronunciamiento de la PGN surge en medio de la controversia por la toma de posesión de Mazariegos como rector de la Usac, proceso que ha generado cuestionamientos debido a la existencia de denuncias penales y a la discusión sobre los requisitos legales para ejercer el cargo.