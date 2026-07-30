Un segundo temblor sorprende a guatemaltecos la madrugada de este jueves

Este sismo ocurrió luego de que se registrara un fuerte temblor de magnitud 5.9 en el sur del país.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 02:35 horas de este jueves 30 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico.
La profundidad del mismo ocurrió a 31.24 kilómetros, según el Insivumeh.
A las 00:58 horas ya se había registrado un fuerte temblor de magnitud 5.9 con epicentro en el departamento de Escuintla.