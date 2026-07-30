Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Un segundo temblor sorprende a guatemaltecos la madrugada de este jueves

  • Por Geber Osorio
30 de julio de 2026, 06:18
El sismo tuvo su epicentro en el océano Pacífico esta madrugada. (Foto ilustrativa: iStock)

El sismo tuvo su epicentro en el océano Pacífico esta madrugada. (Foto ilustrativa: iStock)

Este sismo ocurrió luego de que se registrara un fuerte temblor de magnitud 5.9 en el sur del país.

OTRAS NOTICIAS: Sismo sacude esta madrugada el territorio guatemalteco

Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 02:35 horas de este jueves 30 de julio.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico.

La profundidad del mismo ocurrió a 31.24 kilómetros, según el Insivumeh.

A las 00:58 horas ya se había registrado un fuerte temblor de magnitud 5.9 con epicentro en el departamento de Escuintla.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar