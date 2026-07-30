Sismo sacude esta madrugada el territorio guatemalteco

Las alertas se encendieron la madrugada de este 30 de julio, continuando con la cadena sísmica que afecta al país desde hace varios días.
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Un fuerte temblor despertó a gran parte de la población en varios departamentos del país.
El movimiento tuvo lugar a las 00:58 del jueves, con epicentro en Escuintla y una magnitud de 5.9.
Las autoridades monitorean la situación a nivel nacional para determinar si existieron daños por el movimiento.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el sismo fue sensible en Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Retalhuleu, Guatemala, Totonicapán y Sacatepéquez.