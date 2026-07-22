Selección Femenina de Polo Acuático continúa su travesía en Santo Domingo

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La Selección Femenina de Polo Acuático de Guatemala continúa escribiendo su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde, pese a enfrentar una exigente ronda preliminar, no ha dejado de luchar en ningún compromiso.

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El equipo nacional ha disputado tres encuentros frente a Puerto Rico, Cuba y México, acumulando tres derrotas, pero también una valiosa experiencia para el crecimiento del grupo.

Jocelyn Fernández es la líder de la selección femenina. (Foto: Bernie Morales)

La capitana Jocelyn Fernández destacó que estos primeros días de competencia han representado un enorme aprendizaje para todo el plantel.

"Creo que siempre venimos aquí con las ganas de querer ganar, de hacerlo bien. Pero la verdad es que estos países tienen un muy buen desarrollo deportivo en Waterpolo. Entonces sí ha sido complicado, pero siempre hemos tratado de dar lo mejor de nosotras mismas y nos sentimos conformes con el trabajo que hemos hecho", dijo Fernández.

A pesar del dominio mexicano, Guate le hizo frente durante los cuatro cuartos. (Foto: Bernie Morales)

Jocelyn también expresó el orgullo que significa defender los colores de Guatemala en su primera participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber formado parte de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

"La verdad me siento muy orgullosa de poder decir que soy de Guatemala. Me siento orgullosa del equipo que traemos. Nuestro equipo es muy joven y creo que todas compartimos el sentimiento de que nos sentimos como en un sueño, nos sentimos felices y muy emocionadas", cerró la número 7 del equipo.