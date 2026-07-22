"SHE CAN", la beca para estudiar tu licenciatura en Estados Unidos

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De manera oficial se abrió la convocatoria "SHE CAN" para aplicar a becas de licenciatura en Estados Unidos para guatemaltecas.

Las interesadas podrán hacer sus estudios superiores a nivel licenciatura en instituciones de Estados Unidos en el cliclo 2026-2027.

Foto: SHE CAN.

¿Qué es SHE CAN?

Es una organización sin fines de lucro estadounidense que brinda a apoyo educativo a jóvenes con alto potencial de liderazgo, provenientes de Guatemala, Camboya y Liberia.

Su objetivo es que las participantes obtengan una beca completa (Full Ride) para estudiar en universidades estadounidenses y que tras obtener tu título, que regresen a Guatemala a contribuir al desarrollo de su país.

¿Qué carreras puedes estudiar con la beca SHE CAN y a qué universidades puedes ingresar?

Puedes aplicar a todas las áreas de formación académica ofrecidas por las universidades socias a SHE CAN, toma nota: es necesario que tengas conocimientos del idioma inglés. Conoce el listado de universidades en la página oficial, ingresando aquí.

Foto: SHE CAN.

¿Quienes pueden aplicar a la beca SHE CAN?

Mujeres

Tener entre 17 y 20 años.

Ser ciudadanas guatemaltecas.

Graduarse de diversificado a más tardar en junio de 2027.

Proceder de un hogar en situación vulnerable (de bajos ingresos).

Haber cursado menos de un año de estudios universitarios.

Tener interés en cursar una licenciatura en una universidad de Estados Unidos (el programa no aplica para maestrías o doctorados).

Demostrar liderazgo en su escuela o comunidad.

Tener un buen desempeño académico.

Contar con un buen nivel de inglés o con el potencial para alcanzarlo mediante la preparación ofrecida por SHE-CAN.

Disponer del tiempo necesario para participar en el programa preparatorio entre enero y junio de 2027.

Tener acceso regular a internet y computadora.

Presentar los documentos que se requieran durante el proceso.

Foto: Pexels.

Documentos que se solicitan para aplicar a la beca SHE CAN

Certificados o transcripciones de notas de 10.º, 11.º y 12.º grado. (diversificado).

Traducción al inglés de los documentos académicos emitidos en español (se aceptan traducciones realizadas por la propia estudiante cuando no sea posible pagar una traducción oficial).

Ingresos familiares mensuales.

Resultados de exámenes SAT, ACT, TOEFL, IELTS o Duolingo, si ya fueron presentados.

Otros documentos que solicite el formulario en línea.

Periodo para atender a la convocatoria de SHE CAN

Puedes aplicar de julio a octubre de 2026. El cierre es el 1 octubre de 2027.

¿Qué ofrece la beca SHE CAN a las seleccionadas?

Recibirán un acompañamiento integral durante todo el proceso de admisión universitaria, que incluye:

Mentoría personalizada con profesionales y voluntarios de Estados Unidos.

Preparación para el proceso de admisión a universidades estadounidenses.

Cursos de preparación para exámenes de admisión (SAT o ACT).

Preparación para exámenes de inglés (IELTS, TOEFL o Duolingo).

Formación en liderazgo, desarrollo personal y servicio comunitario.

Asesoría para la elaboración de ensayos, solicitudes universitarias y documentación.

Apoyo durante el proceso de solicitud de becas universitarias.



¿Qué cubre la beca SHE CAN?

Las universidades estadounidenses adjuntas otorgan una beca completa (Full Ride), esta cubre:

Matrícula.

Hospedaje.

Alimentación.

SHE-CAN cubre:

Preparación para exámenes.

Pago de pasaporte.

Visa estadounidense.

Seguro médico.

Boletos aéreos.

Libros y gastos académicos cuando la familia no puede asumirlos.

Toma nota: la estudiante y su familia contribuyen con algunos gastos menores como el transporte para asistir a actividades presenciales en Guatemala. En Estados Unidos las estudiantes trabajan dentro del campus para cubrir sus gastos personales.

Para mayor información acerca de esta oportunidad de estudios ingresa aquí.