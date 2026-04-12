Sigue la protesta en la USAC por la elección de rector (video)

En el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala permanece la protesta de estudiantes luego de la elección de rector.
OTRAS NOTICIAS: Jefe de seguridad de la Usac estuvo en la SAAS y fue acusado de espionaje
Varios estudiantes de diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), continúan en protesta luego de los resultados de la elección de rector de dicha casa de estudios ocurrida la semana pasada.
Asimismo, instalaron carpas para proporcionar servicios gratuitos a la población. Algunos de estos relacionados con medicina y odontología.
Por el momento, las clases en la USAC se realizan en modalidad virtual.
La protesta de los estudiantes se debe a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC ocurrida el pasado 8 de abril.
LEER MÁS: La Asamblea de Colegios Profesionales piden repetir elección de rector de la USAC