Jefe de seguridad de la Usac estuvo en la SAAS y fue acusado de espionaje

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El jefe de seguridad de la Usac, Jorge Ignacio López Jiménez, ha tenido un historial en la SAAS y Congreso. Ahora se encarga de la seguridad universitaria y de cuidar a Walter Mazariegos.

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Junto a Walter Mazariegos y en los disturbios en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha visto un rostro familiar. Se trata de Jorge Ignacio López Jiménez, un exfuncionario de Jimmy Morales y cercano a personas del extinto partido FCN Nación.

López Jiménez fue notado cuando el 9 de abril pasado, se registró un incidente en la entrada principal de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Impidió el ingreso de estudiantes que se oponen a la reelección de Mazariegos y de representantes de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, quienes debían verificar las condiciones de los animales de la granja de veterinaria. En esa ocasión, incluso ordenó que el portón que yacía en el suelo se levantara para cerrar la entrada.

Actualmente funge como jefe de la División de Seguridad Universitaria.

Jorge Ignacio López Jiménez es el jefe de la División de Seguridad Universitaria. (Foto: Fredy Hernández /Soy502)

Pasado polémico

Mientras se desempeñó como secretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia en el Gobierno de Jimmy Morales, López Jiménez fue acusado de tener vínculos con la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (Visegua), pues tres de sus empleados fueron capturados en abril de 2016, cuando entregaban armas a pandilleros del Barrio 18.

El funcionario había sido representante legal de la empresa, aunque en ese momento aseguró que ya no era parte de la institución privada. Además, la empresa se desligó de los detenidos.

Pese al cuestionamiento público, López Jiménez siguió al frente de la SAAS.

Jorge Iganacio López Jiménez en una citación como secretario de la SAAS. (Foto: DCA)

Espionaje

Pocos meses después, en septiembre de 2016, López Jiménez enfrentó un nuevo escándalo y esa vez, le costó su puesto en la SAAS, ya que fue señalado de ser parte de una estructura de espionaje que investigaba ilícitamente a funcionarios, diputados, periodistas, líderes empresariales y empresarios, sin embargo, la investigación no avanzó.