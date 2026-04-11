La Asamblea de Colegios Profesionales piden repetir elección de rector de la USAC

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Presentan ante la CC una acción de amparo para que se repita la elección de rector de la USAC.

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La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo contra la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC).

El presidente de la Asamblea, Omar Borro, aseguró que lo que se busca es que el máximo órgano constitucional anule dicha elección y ordene la repetición del proceso.

Lo anterior obedece a que 19 cuerpos electorales, que suman 95 electores, fueron excluidos de la votación final prevista para el 8 de abril.

Para el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y exrector de la USAC, Efraín Medina, no es posible que el Consejo Superior Universitario (CSU) haya consumado una elección con la exclusión de cuerpos electorales.

Agregó que aún más grave es que el CSU haya decidido excluir a cuerpos electores cuando la mayoría de sus integrantes tiene el plazo vencido.

A ello añadió que, como Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, no reconocen la reelección de Mazariegos, pues no solo dejó sin acreditar a cuerpos electores legítimamente electos, sino que además incluyó en la elección a los representantes del Colegio de Enfermería, pese a que correspondían a la planilla perdedora en su propio proceso.

Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales tras presentar el amparo ante la CC contra elección de Walter Mazariegos en la USAC. (Foto: Cristóbal Véliz/Soy502)

Elección

Mazariegos fue reelecto el pasado miércoles 8 de abril con el voto favorable de 50 electores, de un quórum de 52 presentes.

Además, durante el proceso electoral, en dos sesiones —una ordinaria y otra extraordinaria—, el CSU solo acreditó a 15 cuerpos electorales de 34 que debían participar.

Asimismo, en las afueras del centro donde se realizó la actividad, la mayoría de cuerpos electorales no acreditados exigió su inclusión.

Otra denuncia

Los diputados del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentaron ante la CC una acción de amparo para que se repita la elección de Mazariegos como rector de la USAC por cuatro años más.

Los congresistas reclaman que durante la elección no se acreditó a la totalidad de cuerpos electorales correspondientes.

Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez, del partido Winaq, presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia penal contra el CSU y el rector Mazariegos.

Según la congresista, la denuncia se fundamenta en la no acreditación de los 34 cuerpos que participarían en la elección del rector de la USAC.