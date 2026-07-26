Sin Messi, Inter Miami triunfa ante Montreal en el debut de Casemiro

-

Sin Lionel Messi, de descanso en Argentina tras el Mundial, el Inter Miami derrotó 1-0 este sábado al Montreal en Canadá, en el debut del brasileño Casemiro en la liga estadounidense (MLS), resultado que lo mantiene muy cerca del líder Nashville en la Conferencia Este.

Un penal anotado por el uruguayo Luis Suárez, al minuto 81, terminó marcando la diferencia luego de una fuerte falta sobre el internacional mexicano Germán Berterame, quien debió ser retirado del Saputo Stadium en ambulancia.

El Pistolero extendió su racha goleadora a seis anotaciones en los últimos tres partidos y llega a nueve en la temporada de la MLS.

El Pistolero ‍ pic.twitter.com/1mw2fIjfOg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

En su estreno con el Inter Miami, Casemiro, de 34 años y procedente del Manchester United, manejó los tiempos en la mitad de la cancha durante todo el partido y generó una de las primeras ocasiones de peligro para su equipo.

Messi y su socio en la selección argentina, Rodrigo De Paul, sumaron su segunda ausencia consecutiva después de su participación en la Copa del Mundo.

Ambos equipos sufrieron de una pobre efectividad frente al arco rival dejando escapar oportunidades clave dentro del área chica.

Primero fue el mexicano Daniel Ríos quien falló sólo frente al arco de Rocco Ríos Novo, mientras que por Miami fue el venezolano Telasco Segovia quien puso la pelota en el palo con un remate desde fuera del área en el complemento.

Las Garzas suman su sexta victoria consecutiva en el torneo de liga, donde deberán enfrentar un partido más frente a Columbus Crew en la fecha 19 antes de embarcarse en la lucha por su segundo título de Leagues Cup, en agosto.

*Con información de AFP