El exministro de Salud, Jorge Villavicencio, obtuvo un permiso especial para dejar la prisión y recuperarse del Covid-19. Sin embargo, el Sistema Penitenciario niega que el exfuncionario padezca la enfermedad.

Este lunes, la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, otorgó un permiso especial a Villavicencio para recuperarse del nuevo coronavirus en su residencia, luego de que su abogado defensor solicitara una medida sustitutiva, la cual le fue negada.

¿Contagios en Mariscal Zavala?

Luego de conocer la resolución que favoreció a Villavicencio, surgieron nombres de otras personas supuestamente contagiadas dentro de la cárcel de Mariscal Zavala.

No obstante, Carlos Morales, vocero del Sistema Penitenciario, aseguró que no se ha hecho ningún proceso de hisopado dentro de Mariscal Zavala, porque no hay ninguna persona contagiada y negó que el exministro de Salud tenga el virus.

"Es falso (que tenga Covid-19). Él está todavía en el centro (de detención) y en buen estado de salud", manifestó Morales a Soy502.

Red de corrupción

Villavicencio se encuentra recluido en el Mariscal Zavala vinculado al caso "Asalto al Ministerio de Salud". La Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) lo señaló de ser uno de los líderes de la red de corrupción que existía dentro del Ministerio de Salud Pública.