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Sorprenden a hombres con camioneta agrícola que fue robada en zona 7

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
27 de mayo de 2026, 08:52
La camioneta fue robada en un sector de la zona 7 (Foto: PNC)

La camioneta fue robada en un sector de la zona 7 (Foto: PNC)

Los implicados pretendían llevar la camioneta a otro país. 

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En un operativo combinado entre agentes policíacos y fuerzas castrenses, en la aldea Agua Dulce, en Cuilco, Huehuetenango, frontera con México fueron detenidos hombres que iban en una camioneta agrícola robada.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Se trata de Ernesto "N", de 47 años, y Kelvin "N", de 30 años, quienes al parecer llevarían el automotor al vecino país para entregarlo a grupos delincuenciales mexicanos.

La Policía Nacional Civil (PNC) estableció que el carro había sido robado el martes pasado por hombres armados en un sector de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la capital.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

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