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En esta fecha iniciará el descanso de medio año en los centros educativos

  • Por Jessica González
27 de mayo de 2026, 08:30
El receso de medio años está por empezar. (Foto: Shutterstock)

El receso de medio años está por empezar. (Foto: Shutterstock)

Las autoridades de Educación confirmaron las fechas en las que se realizará el descanso de medio año para el presente ciclo escolar. 

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El Ministerio de Educación (Mineduc) informó, a través de su calendario escolar 2026, la fecha en que alumnos y maestros podrán disfrtuar del descanso de medio año del presente ciclo escolar.

Según el Mineduc, el receso inicará el miércoles 24 de junio y finalizará el martes 30 de junio.

Este descanso de medio año será para el sector público, privado y por cooperativa, según se establece en el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025, informaron las autoridades educativas.

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