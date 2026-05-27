En esta fecha iniciará el descanso de medio año en los centros educativos

Las autoridades de Educación confirmaron las fechas en las que se realizará el descanso de medio año para el presente ciclo escolar.
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El Ministerio de Educación (Mineduc) informó, a través de su calendario escolar 2026, la fecha en que alumnos y maestros podrán disfrtuar del descanso de medio año del presente ciclo escolar.
Según el Mineduc, el receso inicará el miércoles 24 de junio y finalizará el martes 30 de junio.
Este descanso de medio año será para el sector público, privado y por cooperativa, según se establece en el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025, informaron las autoridades educativas.