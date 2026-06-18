Surgen más videos del mayor ataque de Ucrania a Moscú en dos años

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Varios drones lanzados por Ucrania ingresaron a la capital de Rusia y ocasionaron explosiones y caos en la ciudad, este 18 de junio.

Por medio de las redes sociales han surgido más videos este jueves del mayor ataque con drones de Ucrania contra Moscú en los últimos dos años. Los ataques han provocado incendios en la capital de Rusia y sus alrededores.

En las imágenes se observa que las defensas aéreas rusas intentar derribar los drones ucranianos que ingresaban para ocasionar explosiones.

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Este ataque causó caos en la ciudad, ya que se observaban incendios y humo en distintos edificios que fueron dañados por los estallidos.

"Si Ucrania arde, su Moscú también arderá", afirmó este jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después del ataque.

| Uno de los videos más impresionantes de la guerra de Rusia y Ucrania: un misil impactó contra la tapa de un depósito de combustible en Moscú y la hizo volar por los aires. pic.twitter.com/BRj2uWb7fa — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 18, 2026

Según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el presidente Vladimir Putin ya anunció que Rusia "llevaría a cabo ataques agrupados de manera regular" contra Ucrania, y añadió que el ejército ruso "lo está haciendo y continuará haciéndolo".

El ataque es el mayor contra Moscú en al menos dos años, según la agencia estatal rusa TASS.

Imágenes Impresionantes llegan desde Moscú tras el masivo ataque con Drones Ucranianos !

Sin lugar a dudas esto marcará un antes y un después en este conflicto



pic.twitter.com/48QwUKxM6T — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 18, 2026

*Con información de AFP