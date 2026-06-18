¡Video impresionante! Tapa de un tanque vuela tras ataque ucraniano en Mozcú

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Las imágenes captaron una violenta detonación en una instalación petrolera de la capital rusa durante una de las mayores ofensivas aéreas registradas este año.

Ucrania lanzó este jueves 18 de junio su mayor ataque con drones contra Moscú en los dos últimos años.

Estos ataques provocaron incendios en la capital rusa y sus alrededores, lo que motivó una enérgica amenaza de Rusia de lanzar más bombardeos.

Varios drones ucranianos alcanzaron una importante refinería petrolera situada en el distrito de Kapotnia. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, calificó la andanada como un ataque "a gran escala". El responsable no precisó el alcance de los daños.

Uno de los ataques quedó grabado justo en el momento en el que uno de los drones impactó la refinería y lanzó por los aires la tapa de un tanque.

Momento cuando uno de los drones ucranianos, que atacaban la refinería de Moscú, es derribado pic.twitter.com/0iCLprYUlo — Juan Manuel Ríos P (@jmriosp) June 18, 2026

Declaraciones sobre siguientes ataques

"Si Ucrania arde, su Moscú también arderá", afirmó este jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después del ataque.

"Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre,(Vladimir) Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio", aseguró en un mensaje de audio mandado a la prensa.

En respuesta, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió sobre nuevos ataques contra objetivos en Ucrania.

Según Lavrov, el presidente Putin ya anunció que Rusia "llevaría a cabo ataques agrupados de manera regular" contra Ucrania, y añadió que el ejército ruso "lo está haciendo y continuará haciendo".

Moscú sufre un ataque ucraniano con drones a gran escala.



Las imágenes muestran cómo la tapa metálica circular de un tanque de almacenamiento de combustible sale despedida por los aires tras una explosión. pic.twitter.com/zVBAnAfroJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 18, 2026

Cierre de aeropuertos

El ataque ucraniano con drones obligó a cerrar los aeropuertos de Moscú durante horas, ya retrasar cientos de vuelos.

Por las siguientes horas se registraron varios ataques más. Además, varias columnas de humo debido a incendios por los impactos del ataque masivo de drones.