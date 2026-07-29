Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Temblor sorprende a guatemaltecos durante la madrugada de este miércoles

  • Por Geber Osorio
29 de julio de 2026, 06:13
El sismo ocurrió en las primeras horas de este miércoles. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo ocurrió en las primeras horas de este miércoles. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Quiché.

OTRAS NOTICIAS: Pleno del Congreso conocerá nueva propuesta de subsidio a combustibles

Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 02:57 horas de este miércoles 29 de julio.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Quiché.

La profundidad del mismo ocurrió a 3.38 kilómetros, según el Insivumeh.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar