Temblor sorprende a guatemaltecos durante la madrugada de este miércoles

El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Quiché.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 02:57 horas de este miércoles 29 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Quiché.
La profundidad del mismo ocurrió a 3.38 kilómetros, según el Insivumeh.