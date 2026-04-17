¡Calor intenso! La temperatura alcanzará los 40 grados este sábado

Por la tarde se prevén tormentas locales, acompañadas de lluvia y viento fuerte.
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La temperatura alcanzará hasta los 40 grados este sábado 18 de abril, sobre todo en el Sur, Oriente y Norte del país, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El cielo estará despejado y con pocas nubes.
Debido al ingreso de humedad desde el Océano Pacífico, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde.
En las regiones del norte, las nubes estarán dispersas.
No se descartan tormentas locales con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.