Peatón se cruza la calle y termina siendo impactado por vehículo (video)

Una de las cámaras del sector captó el momento del impacto.
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Un accidente de tránsito se registró la tarde del jueves en la 4a. calle, zona 1, El Calvario, Quetzaltenango.
Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que un peatón es arrollado por una motocicleta.
Según las imágenes, la víctima cruza despacio la calle pero cuando nota la cercanía del motorista intenta correr; sin embargo, fue impactado por el vehículo.
Vecinos del lugar se acercaron para auxiliar a los dos involucrados que quedaron tendidos sobre el asfalto.
Estas son las imágenes:
El peatón, quien es una persona de la tercera edad, fue llevado a la emergencia del Hospital Regional de Occidente.