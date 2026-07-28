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Tres temblores sacuden a Guatemala durante la noche y madrugada

  • Por Geber Osorio
28 de julio de 2026, 06:17
Los tres temblores fueron sensibles en parte del territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa:&nbsp;Shutterstock)

Los tres temblores fueron sensibles en parte del territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Uno de los tres sismos fue más fuerte y alertó a los guatemaltecos.

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Durante la noche del lunes 27 de julio y la madrugada de este martes 28, se registraron tres temblores sensibles en el territorio guatemalteco.

El primero de ellos ocurrió a las 23:35 horas del lunes con una magnitud de 6.2 con profundidad de 20.04 kilómetros.

A las 02:25 horas de este martes se registró otro con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 24.58 kilómetros.

Posteriormente, fue sensible otro sismo también de magnitud 4.1, pero con menor profundidad, siendo esta de 5.46 kilómetros, a las 03:16 horas.

Pese a que los tres temblores fueron reportados con epicentro en el Océano Pacífico, llegaron a ser sensibles en varios puntos del territorio guatemalteco.

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