Tres temblores sacuden a Guatemala durante la noche y madrugada

Uno de los tres sismos fue más fuerte y alertó a los guatemaltecos.
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Durante la noche del lunes 27 de julio y la madrugada de este martes 28, se registraron tres temblores sensibles en el territorio guatemalteco.
El primero de ellos ocurrió a las 23:35 horas del lunes con una magnitud de 6.2 con profundidad de 20.04 kilómetros.
A las 02:25 horas de este martes se registró otro con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 24.58 kilómetros.
Posteriormente, fue sensible otro sismo también de magnitud 4.1, pero con menor profundidad, siendo esta de 5.46 kilómetros, a las 03:16 horas.
Pese a que los tres temblores fueron reportados con epicentro en el Océano Pacífico, llegaron a ser sensibles en varios puntos del territorio guatemalteco.