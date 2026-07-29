Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Durante allanamiento! Terrorista se enfrenta a la PNC y resulta herido en zona 18

  • Por Geber Osorio
29 de julio de 2026, 08:35
Ciudad de Guatemala
Un terrorista resultó herido luego de que se enfrentara a las autoridades. (Foto: PNC)

Un terrorista resultó herido luego de que se enfrentara a las autoridades. (Foto: PNC)

Las autoridades repelieron un ataque armado y un terrorista resultó herido durante un allanamiento la mañana de este miércoles.

OTRAS NOTICIAS: Temblor sorprende a guatemaltecos durante la madrugada de este miércoles

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, este miércoles 29 de julio se disponían a realizar un allanamiento junto al Ministerio Público (MP) en la colonia Lo de Rodríguez, zona 18, pero fueron recibidos a disparos.

Los agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un enfrentamiento armado, lo que provocó que un terrorista del Barrio 18 resulta herido.

Los elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el personal del MP resultaron ilesos, según indicaron las autoridades.

Además, se un incautó un fusil AK-47 con el que aparentemente atacó a las fuerzas de seguridad el terrorista que terminó herido. 

Un fusil AK-47 fue incautado tras el enfrentamiento armado. (Foto: PNC)
Un fusil AK-47 fue incautado tras el enfrentamiento armado. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar