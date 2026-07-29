¡Durante allanamiento! Terrorista se enfrenta a la PNC y resulta herido en zona 18

Las autoridades repelieron un ataque armado y un terrorista resultó herido durante un allanamiento la mañana de este miércoles.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, este miércoles 29 de julio se disponían a realizar un allanamiento junto al Ministerio Público (MP) en la colonia Lo de Rodríguez, zona 18, pero fueron recibidos a disparos.
Los agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un enfrentamiento armado, lo que provocó que un terrorista del Barrio 18 resulta herido.
Los elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el personal del MP resultaron ilesos, según indicaron las autoridades.
Además, se un incautó un fusil AK-47 con el que aparentemente atacó a las fuerzas de seguridad el terrorista que terminó herido.