Los Tigres del Norte anuncian su concierto en Guatemala

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Los Tigres del norte emocionaron al anunciar que Guatemala está incluida en su gira "Los Tigres del Mundo: El Norte es Más Allá de la Frontera".

A través de las redes la agrupación mostró las fechas de sus shows y el país es el último en su lista.

Meses atrás los músicos anunciaban su regreso a los escenarios del mundo con este poderoso nombre.

"Más fechas para cantar juntos sus favoritas", se lee junto a el listado de ciudades que recorre.

El nombre de la gira y el documental

"Los Tigres del Mundo: El Norte es Más Allá de la Frontera" se trata de un documental y un gira internacional que saca a luz el legado de más de cinco décadas de la banda como pionera de la música norteña y defensora de comunidades migrantes a través de sus historias.

El contenido muestra su comienzo en Sinaloa, sus luchas y su evolución. Otros artistas, periodistas y activistas hablan de la importancia de los músicos como referencia latina hasta convertirse en la voz del pueblo y de las minorías, así como es disfrutada en momentos especiales y emocionales de las personas.

Los Tigres del Norte jóvenes. (Foto: Los Tigres del Norte)

Los Tigres del Norte

La banda musical mexicana de música norteña fue fundada en Mocorito, Sinaloa, México en 1968. Es una de las agrupaciones más reconocidas del género debido a su larga trayectoria y a sus éxitos a nivel de la comunidad mexicana en la diáspora. Algunos de sus corridos han sido censurados en varias ocasiones, incluso en su propio país por su carga social.

Fecha del concierto de Los Tigres del Norte en Guatemala

Según el listado de la banda, el evento está programado para el 19 de diciembre de 2026. Aún se desconoce el recinto que se usará para recibir a los músicos y el costo de los boletos.