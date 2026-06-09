Álvaro Díaz sorprende con su "OMAKASE Tour" en Guatemala

Álvaro Díaz anunció su OMAKASE Tour que recorrerá 33 ciudades y Guatemala está incluida.
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Tras el lanzamiento del álbum homónimo con su innovador sonido, que desafía géneros musicales, se anunció una fecha para Guatemala.
OMAKASE se inspira en la experiencia gastronómica tradicional japonesa, el álbum le permite entrelazar sabores, texturas, y combinaciones inesperadas en un viaje sonoro meticulosamente elaborado. Los fans pueden esperar esa misma atención al detalle y visión creativa en escena.
El álbum debutó en el número 1 de la lista "Top Álbumes Debut Global" de Spotify la semana de su lanzamiento.
Hay colaboraciones de Tainy, Akrilla, Jesse Báez, RUBI, y Latin Mafia, OMAKASE consolida aún más el liderazgo del artista, tres veces nominado a los Latin GRAMMYs, como uno de los referentes más importantes de la nueva generación de la música latina.
Fecha
En Guatemala Díaz estará el 10 de septiembre en Explanada 5.
Entradas
Estarán disponibles en preventa entre los días 10 y 12 junio.
La venta general inicia el 13 de junio. Ingresa aquí.