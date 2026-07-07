Guatemala albergará torneo internacional de futsal para clubes de talla baja este mes

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Guatemala será sede de la I Copa Internacional de Futsal para Clubes de Talla Baja – Sin Límites Guatemala 2026, un torneo que reunirá a equipos nacionales, de México y Colombia del 17 al 19 de julio en el Domo de la zona 13 de la capital.

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El certamen marcará un hito para el deporte inclusivo en la región al congregar a seis clubes internacionales con el propósito de promover la participación de personas de talla baja, además de fortalecer la integración y el intercambio deportivo entre los países participantes.

La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 8:30 a. m., dando paso a tres jornadas de competencia en las que los equipos buscarán quedarse con el título de la primera edición.

La copa busca demostrar que el talento y la pasión por el deporte no tienen límites. (Foto: Antonio Madrid)

Los nuestros estarán representados por Zacapa Talla Baja y Zacapa Juniors Talla Baja. Por México competirán Guerreros Aztecas Talla Baja F. C. y Furia Neza Talla Baja, mientras que Colombia participará con Cafeteros Fut Talla Baja y la Selección Valle Talla Baja de Futbol.

El torneo reunirá a clubes de tres países para promover el deporte inclusivo. (Foto: Antonio Madrid)

Los organizadores destacaron que el torneo busca demostrar que el talento y la competitividad no dependen de la estatura, sino del compromiso, la disciplina y la pasión por el deporte.

La copa cuenta además con el respaldo de patrocinadores e instituciones que impulsan el deporte adaptado y promueven la igualdad de oportunidades para las personas de talla baja, consolidando este evento como una plataforma para la inclusión a través del deporte.