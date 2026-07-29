Traían a niños del interior, les ofrecían "trabajo" y los terminaban explotando

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También se logró el rescate de varios adolescentes que de igual manera eran explotados.

Con el objetivo de ubicar y rescatar a niñas, niños y adolescentes que pudieran estar siendo víctimas de explotación laboral, se ejecutaron 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, en Palencia, Chinautla y la zona 4 de Mixco.

Las diligencias fueron coordinadas por la Unidad contra la Explotación Laboral de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y las instituciones que integran la Coordinadora Interinstitucional contra la Explotación Laboral y Trabajo Infantil (Cicelti).

Los menores eran traídos del interior del país con la promesa de brindarles estudio. (Foto: Jorge Senté)

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos Santa Ajcá Mejía de Vicente, de 36 años; Gregoria Santizo Santay de Soc, de 43; María Santana Ixcoy Ajca, de 29, y Nicolás Patzán Xiquín, de 40, por el delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.

Asimismo, fueron rescatados 11 adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, quienes quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación, para la protección y restitución de sus derechos.