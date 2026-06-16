¡Tránsito paralizado! Camión volcado genera complicaciones en ruta al Atlántico

Tras el percance, el piloto del transporte pesado fue atendido por Bomberos Municipales Departamentales.
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Durante la mañana de este martes 16 de junio, se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico.
Por causas que se desconocen, un tráiler perdió el control en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso y terminó volcado sobre la carretera, obstruyendo el paso en ambos sentidos.
Según la información compartida por Bomberos Municipales Departamentales, asistieron al piloto del transporte pesado, brindándole atención pre-hospitalaria y quedaron en prevención en el lugar del percance.
Minutos más tarde, arribaron al lugar, agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), quienes indicaron que por el momento se mantiene el paso cerrado en el carril izquierdo en ambas direcciones.
De este hecho solo se reportaron daños materiales, aunque las investigaciones para saber cómo se produjo el hecho, se han iniciado.