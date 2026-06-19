Transporte pesado obstaculiza el paso en un sector del Anillo Periférico

Durante la mañana de 19 de junio, las autoridades de tránsito dieron a conocer que en el periférico, bajo el puente de la USAC, en la zona 12, un tráiler impide el paso.

Según el reporte del tránsito, el vehículo presenta desperfectos mecánicos desde las primeras horas de este día y dificulta el paso hacia la 11 avenida de ña colonia la Reformita.

Asimismo, indicaron que por el momento se mantiene solo un carril habilitado y que se coordinó con una grúa para liberar por completo la vía.

Las autoridades recomiendan buscar rutas alternas y conducir con precaución.

El vehículo presentó fallas desde las primeras horas de este día. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

En otro percance vial, se informó sobre una colisión de motocicleta y vehículo en la avenida Petapa, 48 calle, zona 12.

Según la información de las autoridades, el conductor del vehículo se dio a la fuga mientras que las víctimas que iban a bordo de la moto fueron evaluadas en el lugar por Bomberos Municipales, sin necesidad de traslado.

El otro conductor involucrado se dio a la fuga. (Foto: Amilcar Montejo)