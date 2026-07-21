Transportistas amenazan con abandonar Centra Sur por extorsiones e inseguridad

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Los transportistas señalaron buscan predios alternos para trasladar sus operaciones.

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La inseguridad y las extorsiones que, según los transportistas, afectan de manera constante a la Central de Transferencia Sur (Centra Sur), podrían provocar la salida de las empresas que prestan servicio desde ese punto.

Representantes de las gremiales de transporte extraurbano aseguraron que ya buscan terrenos alternos para trasladar sus operaciones, al considerar que las condiciones actuales ponen en riesgo la vida de pilotos, ayudantes y usuarios.

El presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), Carlos Vides, afirmó que la decisión responde a la falta de condiciones de seguridad en los alrededores de Centra Sur.

"Los transportistas que estamos saliendo del área de Centra Sur vamos a tener que abandonar ese sector. No podemos continuar trabajando y saliendo de esa área", expresó Vides

Indicó que la decisión ya ha sido discutida con las autoridades de la Municipalidad de Guatemala, aunque sostuvo que estas no cuentan con los recursos humanos suficientes para controlar la criminalidad en el sector.

Representantes del transporte extraurbano hicieron un llamado para que autoridades atiendan las denuncias sobre inseguridad. (Foto: Archivo / Soy502)

Afirmó que Centra Sur se ha convertido en un punto de alto riesgo para quienes laboran en el transporte y para los miles de usuarios que diariamente utilizan ese centro de transferencia para conectar con el sistema Transmetro y con rutas extraurbanas de corta y larga distancia.

Según explicó, las empresas ya trabajan en un "plan B", que consiste en localizar predios cercanos donde cada transportista, o grupos de transportistas, puedan operar bajo esquemas propios de seguridad.

"Vamos a tener que invertir en seguridad privada para resguardar a nuestros compañeros y, principalmente, a los usuarios", indicó el presidente de Gretexpa.

Aunque reconoció la importancia estratégica de Centra Sur como punto de conexión para miles de pasajeros, insistió en que la prioridad es proteger la vida de trabajadores y usuarios.

"Definitivamente sí va a ser un hecho que nos tenemos que salir de ahí de forma inmediata. Ya no podemos seguir pagando más extorsión ni permitir que maten a más pilotos o ayudantes", afirmó Vides.

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Recordó que 35 pilotos han perdido la vida durante este año en hechos relacionados con la violencia que afecta al transporte.

Respaldan la medida

El presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), Gamaliel Chin, respaldó la postura de Gretexpa y aseguró que la inseguridad en Centra Sur ha sido denunciada en reiteradas ocasiones.

Según Chin, la administración de Centra Sur presenta deficiencias que, a su juicio, han favorecido el crecimiento de la delincuencia y de las extorsiones dentro de las instalaciones.

El dirigente sostuvo que los transportistas no buscan afectar el funcionamiento del principal punto de conexión con el Transmetro ni perjudicar a los usuarios, pero aseguró que la situación actual los obliga a evaluar otras alternativas.

Advirtió que, de no adoptarse medidas concretas para fortalecer la seguridad, Centra Sur podría quedar sin buena parte de los transportistas, lo que afectaría directamente la movilidad de miles de usuarios que diariamente.