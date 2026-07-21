Transportistas estiman pérdidas de al menos Q 24 millones al año por extorsiones

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Gremial advierte que las extorsiones afectan la operación de las empresas y reducen su capacidad laboral.

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Las empresas dedicadas al transporte extraurbano de pasajeros podrían estar perdiendo alrededor de Q2 millones mensuales como consecuencia de las extorsiones que afectan al sector

La cifra representaría aproximadamente Q24 millones al año y la estimación fue hecha por Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa).

Vides explicó que no existe un dato consolidado debido a la naturaleza de estos delitos y a la reserva que rodea muchas de las investigaciones.

Sin embargo, indicó que un cálculo preliminar podría situar las pérdidas mensuales del sector en alrededor de Q 2 millones.

De mantenerse ese comportamiento durante doce meses, las pérdidas económicas ascenderían a Q24 millones anuales.

Las extorsiones y el temor de los pilotos a sufrir un ataque afectan la operación de las empresas. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la Gremial la pérdida de estos recursos reduce considerablemente la capacidad de operación de las empresas y afectan la sostenibilidad del servicio.

El vicepresidente de Gretexpa, René Zamora, aseguró que las extorsiones se han incrementado durante el presente año y que el fenómeno ya no afecta únicamente al transporte de pasajeros, sino también al transporte de carga.

Explicó que en los últimos meses se han conocido diversos casos de ataques contra transportistas de carga, lo que, a su juicio, evidencia que las estructuras criminales han ampliado el alcance de este delito.

"El tema de extorsión se ha incrementado en el transcurso de este año y ya no solo afecta al transporte urbano y de pasajeros, sino también a otro tipo de transporte", afirmó Zamora.

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Agregó que el incremento de la violencia también ha profundizado la crisis de conductores que enfrenta el sector.

Esto debido a que muchas personas han optado por abandonar esta actividad debido al riesgo que representa trabajar bajo amenazas de grupos dedicados a las extorsiones.

Según explicó, en algunos casos las extorsiones representan afectaciones equivalentes al 30 % o 40 % de los ingresos de las empresas, mientras que otras registran pérdidas de entre el 20 % y el 30 %.

De acuerdo con el dirigente, el sector registra una pérdida del 25 % de su capacidad laboral, derivada de la salida de entre 2,000 y 3,000 pilotos que han dejado de trabajar por temor a convertirse en víctimas de la delincuencia.