Tribunal Noveno de Sentencia condena a los acusados en caso "Visas falsas"

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El Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a cinco acusados por el delito de asociación ilícita, estafa propia y lavado de dinero u otros activos, en el caso conocido como "Visas falsas".

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a cinco personas en el caso "visas falsas", con una sentencia de prisión entre 6 a 13 años por los delitos de asociación ilícita, estafa propia y lavado de dinero, obteniendo una multa por este último ilícito que va de Q67 mil a Q106 mil.

En su parte resolutiva, el Tribunal explicó que Sandra Patricia Molina Martínez, Amalia Justiniana Pérez Acsijinac y Yuli Marley Quintanilla Ordoñez fueron sentenciada a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita, 6 años por lavado de dinero y una multa de Q2 mil, así como un año conmutable por estafa propia, más multas que van de 67 mil a Q72 mil.

Mientras que en el caso de Ana Lucrecia Ramos Roque y Samuel Misael Mendoza, fueron sentenciados a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero con una multa que van de Q55 mil a Q106 mil.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó entre 6 y trece años de prisión a los 5 acusados en el caso "visas falsas". (Video: Wilder López/Soy5029 pic.twitter.com/NVDT1eJydX — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 16, 2026

Este caso se dio luego de que el Ministerio Público (MP) investigará una estructura que se dedicaba a ofrecer plazas laborales en Estados Unidos.

La audiencia de reparación digna fue fijada para el martes 16 de junio, a partir de las 8:00 horas.

Sentencia por caso

Según la parte resolutiva, el Tribunal condenó a Molina Martínez por el delito de asociación ilícita a seis años de prisión, por estafa propia y un año conmutable y Q5 por día y Q2 mil de multa, mientras que por lavado de dinero y otros activos son seis años y Q67,700 multa.

En tanto que, para Pérez Acsijinac recibió seis años de prisión por el delito de asociación ilícita, con un año conmutable a Q5 por día y Q2 mil de multa, mientras que por lavado de dinero obtuvo 6 años y Q72,159 de multa.

Quintanilla Ordoñez, recibió seis años de prisión por asociación ilícita, un año por estafa propia y Q2 mil de multa, y por lavado de dinero son seis años y Q70,198 de multa

Mientras que para Ramos Roquel, únicamente por el delito de lavado obtuvo seis años de prisión y Q106,765.40 de multa. Por último, a Mendoza, acusado de de lavado de dinero y otros activos, fue sentenciado a seis años de prisión y Q55,327.12 de multa.

El Tribunal Noveno de Sentencia condenó entre 6 a 13 años a los 5 acusados en el caso "visas falsas". (Foto: Wilder López/Soy502)

Detalles de la audiencia

Durante la audiencia, la presidenta del Tribunal llamó a cada acusado a que expresara su última palabra en el juicio. Molina, Quintanilla, Ramos Roque y Mendoza, al hacer uso de su derecho, dijeron que esperaban que se demostrara su inocencia, mientras que Pérez Acsijinac, no quiso manifestarse.

Además, el Tribunal también dijo haber rechazado la solicitud de la defensa técnica de las acusadas para el cambio de la calificación penal por el delito de encubrimiento propio o de conspiración.