Caso Litzy: El Tribunal de Mayor Riesgo B confirma reparación digna de Q1.3 millones

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Tras dictar resolución en la audiencia de reparación digna, el Tribunal de Mayor Riesgo B confirmó el monto a favor la familia de Litzy Cordón.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, confirmó la reparación diga de Q1.3 millones como lo solicitó la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP), en el caso del secuestro y asesinato de Litzy Cordón.

Con esto, se dictó que reparación económica de Q1.3 millones, basado en el proyecto de vida, fuera dividido en 50% para Amada Alicia Quevedo Arriaza, madre de Litzy, y el restante 50% para su padre Edgar Oswaldo Cordón.

Edgar Cordón, padre de Litzy Cordón estuvo presente en la audiencia de reparación digna. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aunado a ello, como gasto emergente, se aprobó la suma de Q 6 mil de pago para quienes hayan amortizado el pago del funeral y velación. Además, también se accedió a otorgar Q50 mil al Centro Landivariano Integral de Proyección denominado Litzy Cordón y a Karen Mayorga de Zacapa de la Universidad Landívar, para que realice el programa dirigido a víctimas de secuestro.

Tribunal de Mayor Riesgo B, confirma reparación digna de Q1.3 millones en el caso de secuestro y asesinato de Litzy Cordón. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/5YOw0jKsq0 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 15, 2026

Lo no aceptado

Varias solicitudes fueron denegadas por el Tribunal, entre estas, la disculpa pública que debía hacerse a través del Diario Oficial, la atención psicológica con énfasis en violencia contra la mujer que debía recibir el condenado con apoyo del Sistema Penitenciario, así como su participación en programas de rehabilitación, capacitación laboral, enfocado en la reducción de impulsos y la disminución de conducta agresiva.

El Tribunal no accedió a la terapia psicológica que el MP solicitó a favor de Kevin Rivas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sentencia de prisión

Kevin Rivas fue condenado a 70 años de prisión por el asesinato de Litzy Cordón, cuyo secuestro ocurrió el 6 de octubre de 2020 en el municipio de Teculután, Zacapa.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2020, en varios allanamientos efectuados por la Fiscalía de Femicidios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), se capturó a Rivas. Durante la audiencia de acusación, el MP lo acusó de delito de plagio o secuestro, asesinato y violación.

Kevin Rivas fue sentenciado a 70 años de prisión por los delitos de plagio o secuestro y asesinato. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sin embargo, en la audiencia de sentencia, el ente investigador decisión condenar al acusado, únicamente, por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.