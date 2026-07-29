Unifut avanza a la gran final de la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF

"Sin dolor no hay gloria", reza una frase popular que esta noche se hizo realidad para Unifut, que avanzó a la final de la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF, no sin antes sufrir para sacar una ajustada victoria 1-0 ante el local Real Estelí, con una anotación de Ana Portugal al 90+5.
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En un partido donde la escuadra chapina jugó con superioridad numérica desde el minuto 37, fue la portera Katelyn Kellogg quien se hizo figura en el estadio Independencia de Nicaragua para sellar el boleto.
La guardameta, originaria de las Islas Vírgenes estadounidenses, tuvo que intervenir cuatro veces en el primer tiempo, incluyendo un mano a mano ante la delantera Sheyla Flores al 31. En el complemento, las anfitrionas siguieron atacando, pero se volvieron a topar con Kellogg.
Cuando el partido agonizaba, Ana Portugal ganó por los aires un centro desde el tiro de esquina y de cabeza anotó el de la victoria al 90+5.
Unifut, que avanzó a la final con paso perfecto tras sus victorias ante Under, Caribbean Stars y el anfitrión Real Estelí, ahora espera rival para la disputa por el título el 31 de julio en el estadio Miguel C. Buitrago, en horario aún pendiente de confirmar.
Su contrincante se definirá mañana por la noche, cuando cierre la actividad del grupo B con el encuentro entre Alianza Women y LD Alajuelense. Este último llega con dos victorias previas por 3-0 y es el favorito para clasificar a la pelea por el título contra la escuadra chapina.