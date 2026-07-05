Tres personas terminan capturadas por vender teléfonos robados

La Policía Nacional Civil dio a conocer este domingo 5 de julio, sobre la captura de tres personas en Chimaltenango por vender teléfonos con reporte de robo.

Las aprehensiones se realizaron por medio de un operativo en coordinación con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en varios puntos de venta de celulares en el interior de la terminal, zona 2 del departamento ya mencionado.

Los detenidos deberán responder a la ley tras ser señalados de vender teléfonos robados. (Foto: PNC)

Según el reporte policial, se trata de Isaías "N", de 41 años; Alejandro "N", de 41 años y Yerinson "N", de 50 años.

Los ahora detenidos tenían en su posesión para la venta seis celulares, los cuales tenían reporte de robo en los meses de julio de 2025, así como febrero, marzo, abril y junio de este año.

Tras la captura, fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, donde deberán solventar su situación penal.

Los teléfonos confiscados servirán como evidencia de las investigaciones en curso. (Foto: PNC)