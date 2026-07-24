La búsqueda de desaparecidos continúa a un mes de terremotos en Venezuela

-

Un mes más tarde muchos siguen luchando por recuperar a sus muertos entre un amasijo impenetrable de escombros.

Cansancio, tristeza, rabia... una mezcla de sentimientos se respira en medio de una escena apocalíptica de edificios colapsados tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela.

El 24 de junio dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron a Venezuela. Cifras oficiales confirman hasta ahora hay casi 5,400 muertos, además de cerca de 200 edificios destruidos y otros 856 con daños que los hacen inhabitables.

El número de desaparecidos no ha sido divulgado, aunque se estima en miles.

Residencias Caribe es uno de los complejos de departamentos de clase media de construcción privada que quedaron devastados. Estaba conformado por cuatro torres donde, según una lista elaborada por los familiares, aún buscan a unos 140 desaparecidos.

#24Jul #Vargas #AUnMesDelDobleTerremoto

Habitantes de la OPP 26 en La Guaira denunciaron la falta de apoyo oficial en la búsqueda de sus familiares entre los edificios colapsados y pic.twitter.com/I4HrvBNYG9 exigieron el retiro urgente de desperdicios para evitar la propagación de… — Reporte Ya (@ReporteYa) July 24, 2026

"Ha habido mucho olvido, no hay interés por lo menos para este sector", comenta a AFP Francis Riascos, un ingeniero de 57 años que busca a su hermano Gustavo.

"Sabemos que están trabajando muy bien en las que fabricó el gobierno, pero Residencias Caribe está muy abandonado, con nuestros propios recursos es que hemos buscado equipos para hacer excavaciones", dice.

Sin acompañamiento gubernamental

Familiares y voluntarios afirman que la búsqueda en la mayoría de los casos ha sido abordada sin el acompañamiento gubernamental y se complica debido a las características propias del desastre: edificios reducidos a montones de placas de concreto convertidas en trampas mortales.

Grupos integrados mayormente por personal de la fuerza armada usan sopletes para cortar gruesas cabillas y maquinaria para abrir orificios que permitan rastrear apartamento por apartamento, o lo que queda de estos, en búsqueda de cadáveres, en una torre de vivienda social en Los Cocos.

En el lugar, convertido ahora en un cementerio de escombros, quince familiares participan también en la búsqueda.

#Video | Incertidumbre en La Guaira tras el devastador impacto de los sismos



A un mes de los sismos que dejaron más de 5.300 muertos en el norte de Venezuela, supervivientes en La Guaira enfrentan la difícil búsqueda de sus familiares desaparecidos.



️Ddaysinara Rondon… pic.twitter.com/S9o3nIh9v8 — Alma Plus Tv (@almaplustv) July 24, 2026

En principio "querían demoler pero ahora están buscando poco a poco", afirma Deisy Gutiérrez, que perdió a cinco familiares por los terremotos. "Mi corazón me dice que mi hermana está en las escaleras, por eso no nos vamos a mover de aquí hasta que la consigamos", puntualizó.

*Con información de AFP