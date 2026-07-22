Mascotas rescatadas entre escombros en Venezuela esperan por sus dueños (videos)

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Cientos de mascotas de distintas clases han sido rescatadas entre los escombros tras los terremotos que causaron tragedias en Venezuela hace casi un mes.

Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo se encuentran entre los cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela y permanecen en refugios temporales, a la espera de reencontrarse con sus antiguos dueños o sus nuevos amos adoptivos.

El 24 de junio Venezuela sufrió los embates de dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 con apenas 39 segundos de diferencia entre sí, que han dejado más de 5,300 muertos.

Con el duelo de haber perdido a sus familiares, sobrevivientes emprenden la búsqueda de sus mascotas por los diferentes refugios informales que se instalaron en el estado de La Guaira, sobre el mar Caribe, el más afectado.

#CRONIO ❤️ Después de permanecer 23 días bajo los escombros dejados por los terremotos que afectaron La Guaira, Venezuela, Luly, una gatita, fue rescatada con vida durante las labores de búsqueda que continúan en la zona.



Su hallazgo ha conmovido a miles de personas y ha… pic.twitter.com/nOwUURPVqs — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 22, 2026

"Nos la regalaron desde que nació y ella se crió en el apartamento donde vivíamos. Cuando pasó el terremoto, nosotros salimos corriendo y ella se quedó. Desde ese día no la consigo", cuenta Raquel Ramos, de 42 años, que busca a su gata Mía de color blanca y anaranjada.

Cuando se produjo el doble fuerte sismo, Ramos se encontraba con su hijo pequeño en el barrio de Tanaguarena, donde muchos edificios quedaron reducidos a escombros. La imagen se repite a lo largo de la costa.

| MÁS MASCOTAS RESCATADAS DE LOS ESCOMBROS EN VENEZUELA ❤️



Los equipos de emergencia continúan localizando y liberando a decenas de perritos que quedaron atrapados en los edificios colapsados por los terremotos del 24 de junio. Los rescatistas los resguardan con abrazos,… pic.twitter.com/OXbY3VolvE — News On Demand (@OnDemand_News) June 29, 2026

Reencuentros

En un refugio de la Misión Nevado, un programa estatal de atención a animales domésticos, los perros juegan en un amplio terreno, mientras los gatos se encuentran en jaulas con comida.

Astrid Ugas, de 17 años, llegó con la intención de adoptar un gato para que le haga compañía al que tiene en casa, que se quedó solo después de que su pareja desapareció con los sismos.

"Quiero ayudar a todos los que lo necesitan", expresa Ugas, quien terminó llevándose a cuatro mininos.

El Hospital Misión Humanitaria de El Salvador, instalado en Playa Grande, Venezuela, continúa brindando atención veterinaria a las mascotas afectadas por los terremotos del 24 de junio, como parte de las acciones de asistencia humanitaria brindadas. pic.twitter.com/7NxjeYr3JI — Noticiero El Salvador (@NoticieroSLV) July 21, 2026

Casi un mes después de los potentes terremotos, los socorristas venezolanos rescataron a un gato de las ruinas de un edificio, lo que para ellos mantiene la esperanza de encontrar a otros con vida.

"Hemos atendido 50 diarios, entre perros, gatos, tortugas, también trajeron un chivo", enumeró Yanier Veliz, estudiante de veterinaria y voluntario de 20 años. En este hospital provisional también reciben a las mascotas que sus dueños llevan a consulta.

En el refugio de la Misión Nevado, a unas pocas calles de distancia, incluso algunas gatas parieron y ahora cuidan a sus recién nacidos dentro de sus pequeñas jaulas.

#Nacionales El Salvador continúa la atención veterinaria a las mascotas de las familias afectadas por los terremotos en Venezuela, en el hospital de campaña de Catia La Mar. #ElSalvador #venezuelaporlavida pic.twitter.com/e2PHJY24MW — El Metropolitano (@ElMetroDigital) July 20, 2026

*Con información de AFP