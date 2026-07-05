VIDEO: así fue el crimen contra joven que venía de visitar a su novia

Un video muestra el momento en que hombres armados atacaron a un joven de 20 años, cuando transitaba a bordo de una moto.
EN CONTEXTO: Fallece tras ataque armado luego de visitar a su novia
Las imágenes revelaron el hecho que cobró la vida de Fernando Miguel Romero Sazo, quien regresaba de visitar a su novia, cuando fue atacado.
En el video se muestra que la víctima iba a bordo de una moto cuando fue interceptado en plena marcha por otra motocicleta con dos sujetos desconocidos.
El pasajero de esta moto inició a disparar contra Fernando, causando que perdiera el control y cayera sobre la banqueta.
Al mismo tiempo, cuando otros conductores circulaban sobre la vía, el sujeto responsable descendió del vehículo de dos ruedas para continuar disparándole a la víctima que estaba tumbada en el asfalto.
Así fue:
Los responsables del crimen huyeron del lugar mientras la víctima agonizaba en plena vía pública la noche del viernes 3 de junio, en la zona 1 de Santa Lucía Cotzumalguapa.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron a Fernando a un hospital, donde murió por los múltiples impactos de bala.