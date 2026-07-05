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VIDEO: así fue el crimen contra joven que venía de visitar a su novia

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de julio de 2026, 12:22
El hecho ocurrió en plena marcha y en la vía pública. (Foto: captura de video)

El hecho ocurrió en plena marcha y en la vía pública. (Foto: captura de video)

Un video muestra el momento en que hombres armados atacaron a un joven de 20 años, cuando transitaba a bordo de una moto.

EN CONTEXTO: Fallece tras ataque armado luego de visitar a su novia

Las imágenes revelaron el hecho que cobró la vida de Fernando Miguel Romero Sazo, quien regresaba de visitar a su novia, cuando fue atacado.

En el video se muestra que la víctima iba a bordo de una moto cuando fue interceptado en plena marcha por otra motocicleta con dos sujetos desconocidos.

El pasajero de esta moto inició a disparar contra Fernando, causando que perdiera el control y cayera sobre la banqueta.

Al mismo tiempo, cuando otros conductores circulaban sobre la vía, el sujeto responsable descendió del vehículo de dos ruedas para continuar disparándole a la víctima que estaba tumbada en el asfalto. 

Así fue:

Los responsables del crimen huyeron del lugar mientras la víctima agonizaba en plena vía pública la noche del viernes 3 de junio, en la zona 1 de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a Fernando a un hospital, donde murió por los múltiples impactos de bala.

(Foto: Manuel Peralta /colaborador)
(Foto: Manuel Peralta /colaborador)

(Foto vía: Capillas y Funerales Flor Del Campo/Facebook)
(Foto vía: Capillas y Funerales Flor Del Campo/Facebook)

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