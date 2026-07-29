Viceministro de Energía es removido tras dos meses de gestión

Luis Arturo Mérida Peralta fue removido del cargo de viceministro de Energía a dos meses de asumir.
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A dos meses de asumir el cargo, se confirmó la remoción de Luis Arturo Mérida Peralta como viceministro encargado del área energética en el el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Aunque aún no se ha confirmado las razones de la separación del cargo, tampoco se conoce quién llegará en su lugar.
Es de señalar que Mérida Peralta asumió el cargo el pasado 21 de mayo en sustitución de Juan Fernando Castro, quien presentó su renuncia por motivos personales.
Además, debido al proceso penal que enfrenta Luis Pacheco, expresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la cartera tampoco cuenta con el titular del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Pacheco guarda prisión preventiva luego de ser ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal por participar en las manifestaciones de 2023.
Tras conocer la remoción de Mérida Peralta, la Unidad de Comunicación Social del MEM fue consultada sobre el tema pero no ha respondido hasta el momento.