Así es la vida de Mayra tras demandar a su familia para evitar un matrimonio forzado

Así es la vida de Mayra Lineth tras evitar un matrimonio forzado a los 14 años, al demandar a su familia.

En 2016, cuando Mayra Lineth Pop tenía 14 años, su padre quería obligarla a casarse y a renunciar a sus estudios. La joven impidió que eso sucediera al demandar a sus padres, logrando ganar el caso legal.

En la actualidad, Mayra tiene 21 años y está alcanzando sus sueños académicos. El medio Univisión viajó Guatemala y entrevistó a la joven para conocer cómo ha sido su vida tras haber ganado en la corte.

La joven tuvo que afrontar críticas y recriminaciones de su propia comunidad por su deseo de estudiar, ya que la comunidad donde nació, en aldea China Cadenas en el departamento de Izabal, se creía que el estudio no le serviría para nada y su destino debía ser el casarse.

Sin embargo, Mayra continuó con su sueño pese a las críticas recibidas y su esfuerzo ha comenzado a dar frutos. Este año Mayra se graduará de ingeniera forestal de la Escuela Ecológica San José, con sede en Petén.

Mayra Lineth está por graduarse este 2023 de Ingeniera Forestal. (Foto: captura de pantalla)

La quisieron casar a la fuerza

Una noche su padre, Isaías, le habló y le peguntó si quería casarse con un muchacho que conocían. "Yo no quiero juntarme con nadie papá, porque se supone que usted me iba a dar estudio, o no es así", le respondió ella.

"Yo te prometí eso, pero no puedo dártelo, porque no nos alcanza el dinero. Ni modo, te tienes que casar", le ordenó su papá. "Solo soy una niña", le explicó ella desconcertada.

Cuando la periodista de Univisión, Carmen Escobosa entrevistó a Isaías, él le explicó que la costumbre así era, que él se tuvo que casar así. Escobosa también conoció a Karen Dubois de Fundaeco, la mentora de Mayra.

Isaías es el padre biológico de Mayra Lineth. (Foto: captura de pantalla)

Mayra pidió ayuda a Dubois, quien está a cargo del programa Mujer y Niñas Sanas. Su mentora buscó apoyo de abogadas que hablan la lengua maya de Isaías para exponerle la situación, pero no obtuvo una respuesta positiva del padre de Mayra.

"No sabía qué hacer, estaba desesperada", narra Mayra. Su situación cambió cuando su caso llegó al juzgado de Niñez y Adolescencia. "Yo quiero atender mi ejercicio al derecho a la educación", fue el argumento de Mayra. El juez le concedió el derecho y le suspendió la patria potestad a sus padres biológicos.