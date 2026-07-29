Surge video tras enfrentamiento que dejó un terrorista herido en zona 18

El atacante disparó contra las autoridades, quienes resultaron ilesas.
EN CONTEXTO: ¡Durante allanamiento! Terrorista se enfrenta a la PNC y resulta herido en zona 18
Un enfrentamiento armado ocurrió la mañana de este miércoles 29 de julio en la colonia Lo de Rodríguez, en la zona 18 capitalina, cuando un presunto terrorista atacó a las autoridades que se disponían a realizar un allanamiento.
En un video que ha sido compartido en las redes sociales, se observa el momento posterior al enfrentamiento, en donde incluso se alcanza a escuchar aún un disparo.
La Policía Nacional Civil (PNC) en un inicio indicó que el pandillero falleció; sin embargo, al consultar con César Mateo, vocero de la institución, confirmó que el atacante se encuentra herido en el Hospital General San Juan de Dios con custodia policial.
Los agentes policiales y fiscales del Ministerio Público (MP) resultaron ilesos.
Mira aquí el video:
De momento las autoridades no han brindado más detalles sobre el allanamiento, pero tras el enfrentamiento se incautó un fusil AK-47 con el que el agresor habría disparado contra las fuerzas de seguridad.