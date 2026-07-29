Surge video tras enfrentamiento que dejó un terrorista herido en zona 18

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El atacante disparó contra las autoridades, quienes resultaron ilesas.

Un enfrentamiento armado ocurrió la mañana de este miércoles 29 de julio en la colonia Lo de Rodríguez, en la zona 18 capitalina, cuando un presunto terrorista atacó a las autoridades que se disponían a realizar un allanamiento.

En un video que ha sido compartido en las redes sociales, se observa el momento posterior al enfrentamiento, en donde incluso se alcanza a escuchar aún un disparo.

La Policía Nacional Civil (PNC) en un inicio indicó que el pandillero falleció; sin embargo, al consultar con César Mateo, vocero de la institución, confirmó que el atacante se encuentra herido en el Hospital General San Juan de Dios con custodia policial.

Los agentes policiales y fiscales del Ministerio Público (MP) resultaron ilesos.

Mira aquí el video:

#URGENTE | PANDILLER0S TERR0RISTA RECIBE A DISPAR0S A LAS AUTORIDADES DURANTE ALLANAMIENTO EN LO DE RODRIGUEZ #ZONA18. ⚠️



Un pandillero terrorista resulta herido luego de enfrentarse a disparos con agentes de la PNCdeGuatemala y fiscales Ministerio Público de Guatemala… pic.twitter.com/lyOCuQfVKf — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) July 29, 2026

De momento las autoridades no han brindado más detalles sobre el allanamiento, pero tras el enfrentamiento se incautó un fusil AK-47 con el que el agresor habría disparado contra las fuerzas de seguridad.